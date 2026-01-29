高崎市役所 群馬県高崎市は新年度から子育て世帯の経済的負担を軽くしようと、市内の小中学校の給食費を完全無償化する方針を固めました。 高崎市は、ことし４月から市内すべての公立の小中学校と特別支援学校８４校の給食費を完全無償化する方針を固めました。 対象は、小学生約１万７４００人、中学生約９１００人の合わせて２万６５００人です。高崎市は今年度から市内の公立の小中学生の給食費を第２子以降、無償化し