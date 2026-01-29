日本高校野球連盟（宝馨会長）は29日、大阪市内で理事会を開き、7イニング制などについて審議した。結論は先送りされ、まずは加盟校ほか社会に広く周知する具体的な施策を検討することになった。昨年12月に「7イニング制」など課題を検討する会議がまとめた最終報告書では、2028年春のセンバツ大会をめどに採用することが望ましいとされた。それに対して、この理事会では「都道府県高校野球連盟、加盟校にもさまざまな意見があ