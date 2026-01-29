訃報です。 県内最高齢の門口 正雄さんが、27日、急性心不全のため長崎市内の病院で亡くなりました。 110歳でした。 門口 正雄さんは1915年、大正4年生まれで去年4月から県内最高齢となっていました。 去年の9月には、鈴木長崎市長から長寿のお祝いをされ笑顔を見せていましたが1月に入って体調が悪化し、27日未明に急性心不全で亡くなったということです。 門口さんが亡くなったことで県内の最高齢は、諫早市の中村 モトメさ