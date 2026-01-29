「LIVEしずおか」の選挙区別争点深掘り企画。今回は、中道と自民党の候補による一騎打ちとなった静岡2区です。 【写真を見る】静岡2区 竜巻被害の現場が問われる“支援の壁” 一騎打ちの両候補はどう挑む【衆議院選挙2026】 争点のテーマは「災害対策」。被災者への向き合い方を考えます。竜巻被害から5か月…「大規模半壊」の壁 「汚れているけどそのまま上がって」 Q. 土足のまま大丈夫？ 「いいよいいよ、土足のまま