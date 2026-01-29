浜松市では1月29日、花桃（はなもも）の目ぞろえ会が行われ、3月3日の「桃の節句」に向けた準備が本格化しています。 【写真を見る】積み木のように手に取って"遊べる"ひな人形 ひな祭りの2026年のトレンドは"遊べる"ひな人形。時代に合わせた工夫で子どもを祝う伝統が進化しています。浜松市：「花桃」20万本の出荷へ ふっくら膨らんだつぼみや鮮やかなピンクの花びら。花桃は観賞用に改良されたモモの花で、桃の節句に合わせ