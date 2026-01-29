今回の衆院選で問われる大きなテーマの一つが、私たちの暮らしを直撃し続ける「物価高対策」です。 【写真を見る】【各党の経済対策まとめ】止まらぬ「物価高」に現場は疲弊…4月までに3500品目超が値上げの見通し【衆議院選挙2026】 何度も押し寄せる値上げの波に、消費者も販売側も疲弊しています。先の見えない状況に、果たして政治はどんな答えを出してくれるのでしょうか。「売値は上げられない」チョコ価格は2年前の