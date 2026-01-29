静岡県内でも厳しい寒さが続く見込みですが、懸念されているのが「冬の富士山」での山岳遭難です。 【写真を見る】「登山道がふさがれているが無視して脇道を進みます」冬の富士山で相次ぐ遭難…中国SNSで「バリケード突破」指南動画が拡散=静岡 外国人の登山者による救助要請が相次いでいて、中国のSNSで「強行登山」を指南するような動画があり、物議をかもしています。静岡おでんには人だかりも 一口食べれば体も心も