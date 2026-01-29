2025年3月、浜松市で小学生の列に軽トラックが突っ込み、児童4人が死傷した事故で、地検浜松支部は、車を運転していた79歳の男を「危険運転致死傷」の罪で起訴しました。 【写真を見る】浜松市 小学生の列に軽トラックが突っ込み、児童4人が死傷した事故「危険運転致死傷罪」での起訴 危険運転致死傷の罪で起訴されたのは、浜松市中央区に住む被告の男（79）です。 起訴状などによりますと、被告の男は2025年3月、浜松市中央区