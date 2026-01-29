静岡市は1月29日、市内のサウナ施設を対象にブザーなどの非常用設備の有無を調査し、6施設について条例基準を満たしていないと発表しました。 調査は、都内で発生した個室サウナ店で夫婦2人が死亡した火災事故を受けて、静岡市が市内のサウナ施設の実態を調べたものです。 調査結果によりますと、54のサウナ施設のうち6施設でブザーなどの非常用設備が設置されておらず、条例の基準を満たしていないことが分かりまし