サッカーJFL・アスルクラロ沼津の新加入選手発表記者会見が行われました。昨シーズン、入れ替え戦で敗れJ3残留を逃したチームは、新監督のもと、這い上がる覚悟です。 【写真を見る】「這い上がるということを常に考えて」篠田善之新監督が率いるアスルクラロ沼津が始動 J3復帰に向け新加入選手は6人篠田新監督「目標は一緒。這い上がる」 ＜篠田善之監督＞ 「もう一度自分たちが這い上がる、ということを常