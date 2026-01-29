ソフトボール大の甘夏に笑顔 2月1日のオープンを前に、伊東市の観光みかん狩り園で、地元の園児たちが甘夏みかん狩りを楽しみました。 【写真を見る】伊東で「甘夏みかん狩り」まもなく解禁 園児たちが初収穫 ＝静岡・伊東市 伊東市では2月1日から伊東みかん園協会に加盟する9つの農園で、甘夏みかん狩りがオープンします。 1月29日に地元の保育園児17人が伊東市宇佐美にある「菊間園」に招待され、ソフトボ