１月３０日（金）の近畿地方は、夕方にかけて大雪に十分注意してください。２９日（木）は北部を中心に断続的に雪が降り、夜遅く〜３０日（金）にかけて大雪のピークになりそうです。西高東低の冬型の気圧配置が続き、上空には強い寒気が流れ込むでしょう。３０日（金）は北部を中心に広い範囲で雪が降り、短時間に降雪の強まる所もありそうです。中部や南部でも雪の降る所があり、中部の平地でも積雪となる所があるでしょう