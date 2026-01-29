熊本市北区植木町の井戸や井芹川から人体に有害なPFAS、有機フッ素化合物が国の指針値を超えて検出された問題。熊本市は新たに12か所の井戸で国の指針値を超えたと報告しました。 すべて植木地区の井戸で、熊本市が調査を行っている2023年以降、計84か所で超過が確認されたことになります。過去の土地利用の状況の調査などを行っていますが、原因の特定には至っていないということです。 熊本市は、指針値を超えた井戸を利用