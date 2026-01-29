柔道男子66キロ級の武岡毅（26＝パーク24）が29日、グランドスラム（GS）パリ大会（7日開幕）へ向けてオンライン取材に応じた。今年最初の公式戦へ「世界選手権につながる大会。自分の良さを出して勝ちにこだわった試合をしたい」と意気込んだ。昨年は世界選手権で初優勝も、12月のGS東京で五輪2連覇王者の阿部一二三（28＝パーク24）との12分超の死闘に敗れて3位。今年の世界選手権（10月、バクー）代表内定はお預けとなって