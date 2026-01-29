埼玉県川口市選挙管理委員会は29日、同市役所に設けた衆院選の期日前投票所で、有権者の女性1人が小選挙区の投票用紙に誤って政党名を記載した上、比例代表の投票箱に入れたと発表した。公選法に基づき、女性の小選挙区の票は無効となる。比例代表の投票権は残っているという。市選管によると、女性は職員から小選挙区の投票用紙を受け取った後、誤って比例代表の記載台に進んで政党名を記入。比例代表用の投票箱に入れた。