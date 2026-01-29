ソフトバンクへの入団記者会見でポーズをとる徐若熙投手＝29日、福岡市台湾プロ野球の味全からプロ野球ソフトバンクに入団した徐若熙投手が29日、福岡市内で記者会見に臨み「日本の打者に名前を覚えてもらえるように頑張りたい。毎年10勝以上したい」と決意を示した。160キロに迫る直球が武器で、先発候補として期待されている。ソフトバンクと3年契約を結んだ25歳の右投手は「3年後にはメジャーリーグに挑戦する姿を見せたい