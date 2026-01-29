イタリア・ミラノのマルペンサ空港に到着したフィギュアスケートの鍵山優真＝29日（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するフィギュアスケート男子の鍵山優真や女子の坂本花織が29日、ミラノに到着した。約15時間の長旅にも疲れを見せず、金メダルを狙う鍵山は「ここに来て、ようやく少し五輪だなと実感した」と笑顔で語った。同便だった男子の佐藤駿、アイスダンスの吉田唄菜、森田真沙也組とともにイタリ