大相撲の湊川親方（元大関・貴景勝）が29日、東京・両国国技館で行われた師匠会に初めて参加した。「師匠にならせてもらったばかりなので、他の先輩の師匠たちに勉強させてもらうことが多いと思う」常盤山親方（元小結・隆三杉）が3月1日に協会定年の65歳を迎えるため、常盤山部屋を26日付で継承して湊川部屋の師匠になった。部屋には幕内・隆の勝や十両・若ノ勝らがおり、「先代から預かった弟子なので。しっかり向き合って