イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する日本代表ＭＦ遠藤航（３２）にとって、３１日（日本時間２月１日）のホーム・ニューカッスル戦がターニングポイントになりそうだ。遠藤は２８日、カラバフ（アゼルバイジャン）との欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ最終戦で前半４分に緊急出動。ＤＦジェレミー・フリンポンが負傷したため、代わって右サイドバックでプレーし、６―０の大勝に貢献した。本職では