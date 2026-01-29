鈴木憲和農水相が２９日、都内で衆院選（２月８日投開票）に東京２６区から出馬する今岡植候補の応援演説を行った。鈴木氏は演説前に近くの商店街にあるスーパーをチェックしたという。「コメの値段、いくらだろう。コメの棚を見てきた。いつもこのことについては私の前任の有名な大臣と比べられて、いろんなこと言われるんです。今日見たのは４４００円から５５００円くらいでした。いろんな受け止め方があります。大事なこと