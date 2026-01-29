北海道電力とフォレストデジタルは1月29日から2月1日までの4日間、東京都江東区の複合商業施設「有明ガーデン」にて、北海道十勝エリアのVR映像と各自治体の魅力的な名産品を紹介するイベントを開催している。関係者は「イマーシブ映像を通じて、来場された方に十勝の知られざる自然の豊かさ、食・文化などの観光資源を体感いただけたら。本イベントが皆様の旅心を刺激し、北海道に旅行する意欲を掻き立てるものになれば幸いです」