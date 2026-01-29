日本高野連は２９日、大阪市内で理事会を開催し、導入が検討されている高校野球の７回制について議論を継続した。昨年１２月の同会議で報告された「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」の報告書について審議。理事からは「都道府県の連盟、加盟校にさまざまな意見がある。慎重に進める必要がある」という声、猛暑の中で開催する夏の大会においては「可及的速やかに採用すべきである」などと意見が挙がった。議論の背景や経