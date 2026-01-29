1月14日に南陽市で発生した住宅火災で、住宅の焼け跡から見つかった遺体がこの家に住む63歳の男性だったことが分かりました。この火事は1月14日の朝、南陽市漆山の無職・海谷宏樹さん（63）の木造一部2階建ての住宅1棟が全焼し、焼け跡の1階部分から1人の遺体が見つかったものです。この家には海谷さんと70代の兄が2人で暮らしていて、このうち海谷さんの行方が分からなくなっていました。警察によりますと、DNA型鑑定の結果、見つ