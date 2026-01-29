トヨタ自動車の去年1年間の世界販売台数は2年ぶりに過去最高を更新し、世界トップを維持しました。トヨタが発表した2025年1月から12月までのグループ全体の世界販売台数は前の年から4.6%増えて1132万台となり、2年ぶりに過去最高を更新しました。ドイツのフォルクスワーゲングループを抑え、6年連続で世界トップとなりました。アメリカのトランプ政権による関税政策など逆風がある中でも、北米市場でハイブリッド車が好調で、全体