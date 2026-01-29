イタリアの観光地・シチリア島で大規模な地滑りが発生。高台にある多くの住宅が今にも落ちそうなほど、崖のふちが迫っています。崖っぷちに建つ多くの住宅に、寸断された道路。イタリア・シチリア島で大規模な地滑りが発生。当局は27日、このエリアの住民1500人以上が避難したと発表しました。その背景にあるのが、イタリア南部を襲ったサイクロン「ハリー」がもたらした暴風雨です。22日に公開された映像には、沿岸の建物や道路が