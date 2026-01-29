英紙デイリー・テレグラフ（電子版）は２８日、中国が、極超音速で飛行するロシアの新型中距離弾道ミサイル「オレシュニク」の製造に必要な工作機械などをロシアに提供していると報じた。中国からロシアに供給された工作機械などの先端機器や、精密誘導兵器に必要な部品は、総額１０３億ドル（約１兆６０００億円）になると推定している。同紙によると、ウクライナの情報機関が、露中部ウドムルト共和国の軍需工場で、高精度の