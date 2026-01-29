ジャガイモが今、生産量が少なく、小玉傾向にあり高騰しています。このままではいけない！と北海道のJAが、ジャガイモの品種改良に取り組んでいます。【画像を見る】「こんなにサイズが違う？」生育不良の影響でポテトチップスが…ジャガイモの価格が高騰サイズも小玉に…出水麻衣キャスター:“ジャガイモ”の価格が、平年と比べると約1.6倍に跳ね上がっていて、1月27日時点で1kgあたり314円になっています。埼玉・川口市にある