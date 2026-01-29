[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節 アスレティック・ビルバオ 2-3 スポルティング]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は28日、リーグフェーズ第8節を各地で行い、MF守田英正所属のスポルティング(ポルトガル)がアスレティック・ビルバオ(スペイン)を3-2で破り、ベスト16ストレートインを達成した。R・マドリー、パリSG、インテルなどがプレーオフ圏に沈むなか、5大リーグ外では唯一の8位圏内入りの快挙となった。大胆な選手交代