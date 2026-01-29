支払いは電子マネーで。少女買春の疑いで三重県立高校の教員が逮捕されました。 【写真を見る】16歳少女に1万7000円分の電子マネーを支払い…車内でみだらな行為した疑い 三重県立高校の33歳教員を逮捕 SNSで知り合ったか 逮捕されたのは、三重県立白子高校の教員･多賀弘貴容疑者33歳です。警察によりますと多賀容疑者は昨年4月、SNSで知り合った16歳の少女が18歳未満と知りながら1万7000円分の電子マネーを支