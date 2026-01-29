横浜F・マリノスは29日、27シーズンの加入内定が発表されている法政大MF松村晃助が2026年JFA・Jリーグ特別指定選手として認定されたことを発表した。昨年2月に27シーズンの加入内定が発表された松村は、特別指定選手として4月5日のJ1第9節東京V戦でJ1デビュー。昨季のJ1で9試合に出場していた。