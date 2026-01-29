女子プロテニスプレイヤーの園田彩乃（30）が自身のInstagramを更新し、トレーニング中の一枚を公開した。投稿では「今年はトレーニング動画とかもサブスクで載せていきます」とつづり、今後の発信についても触れている。日々の鍛錬の成果を感じさせる一枚に、ファンから多くの反響が寄せられている。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝