全豪オープン大会期間：2026年1月18日～2026年1月31日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[アリーナ サバレンカ] 2 - 0 [エリナ スビトリナ] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第12日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子シングルス準決勝で、第1シードのアリーナ サバレンカと第12シードのエリナ スビトリ