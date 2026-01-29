徳之島の山の中で妻の首を絞めて殺害し、遺体をその場に遺棄したとして逮捕された男(58)の身柄が鹿児島地検に送られました。送検されたのは、徳之島町亀津の会社員、豊守人容疑者(58)です。警察によりますと、豊容疑者は1月25日から26日までの間に、徳之島町の山の中で、同居する妻の初美さん(57)の首を絞めて殺害し、その場に遺体を遺棄した疑いがもたれています。豊容疑者は容疑を認めているということです。警察は29日、