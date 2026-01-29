被害が急増している警察官をかたる特殊詐欺。約260万円をだまし取られた五泉市の男性が心境を語りました。 ■被害にあった男性(40代) 「貯金から265万円を相手の指示通りに言われるがまま入金した。本当に信じていたので誰にも言えなかった。声をあげられなかった。」 警察官をかたる詐欺で、約260万円をだまし取られた40代の男性。なぜ『ニセ警察官らの言葉』を信じてしまったのでしょうか。 きっかけは2025年9月ᦁ