宇部市の児童が地域の伝統文化、紙漉きを体験しました。完成した和紙は卒業証書として手渡されます。紙漉きをしたのは宇部市の小野小学校の6年生5人です。児童たちはまず繊維状のコウゾや植物から採取した粘り気のある液体を入れた水をかき混ぜました。そして小野小学校の校章を記した木の枠で水をすくい取っていきました。校章の部分は薄く仕上がり和紙に光を当てると透けて見えるということです。和紙は卒業証書として手渡される