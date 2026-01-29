新発田市の月岡温泉で、ホテルの男性従業員が生理痛をVRで体験する研修会が開かれました。 月岡温泉にある『ホテル泉慶』は従業員の半数以上が女性で、男性に生理痛への理解を深めてもらおうと研修会を開きました。県内のホテルや旅館では初めての取り組みで、VR装置を使って男性従業員が痛みを体験しました。 ■ホテル泉慶 飯田武志社長 「女性が気軽に声を上げやすい環境をつくらなければいけない。まず上司や先輩社員が