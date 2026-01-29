衆議院選挙の投票まであと10日。エブリィでは「候補者にひと言」と題し有権者の声をお伝えしています。(出水市在住・飲食業（70代）)「高齢者の医療・年金は非常に重要だが、若い人たちの暮らしを豊かにしてもっと若い人たちが子どもを産める環境を作ってほしい」(鹿児島市在住・飲食店経営（40代）)「食品のみの消費税ゼロだと飲食店はちょっと困る。（消費税額）控除がなくなることで飲食店の増税になるのでは。食品（の消費税