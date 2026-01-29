―東証が少数株主保護へ対策を加速、好実態銘柄なら買い安心感も─ 親子上場の解消は今年も活発化する公算が大きい。親会社による支配を受ける子会社の上場は少数株主の権利保護が十分でないとして長らく問題視されており、関係解消を求めてアクティビストなどが親会社の経営陣に圧力を掛ける事例が後を絶たない。時価にプレミアムを加味した形でのTOB（株式公開買い付け）や株式交換の思惑が広がる上場子会社のなかで