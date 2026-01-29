2021年、広島市佐伯区の祖母の自宅で知人男性を殺害し遺体を切断して海に捨てたなどとして逮捕・起訴されていた男（33）に対し、最高裁は1月26日、上告を棄却する決定をしました。これにより、懲役18年の一審判決が確定することになります。（2026年1月29日放送）