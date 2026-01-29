2月8日に投開票を迎える衆議院選挙。県内では党首が駆けつけるなど熱を帯びています。1月29日は参政党の神谷代表が鹿児島入りし、「今回の選挙戦で最も訴えたいのは減税だ」と強調しました。党の公認候補者の応援のため29日、鹿児島を訪れたのは参政党の神谷宗幣代表です。霧島市で演説し「今回の選挙戦で最も訴えたいのは減税だ」と強調しました。（参政党・神谷宗幣代表）「今回の選挙で我々が一番やりたいのはまず減税。た