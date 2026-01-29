小千谷市の酒蔵で、日本酒を雪の中で熟成させる恒例の『雪中貯蔵』が始まりました。 ■髙橋泉アナウンサー 「しんしんと雪が降るなかで、今年も雪の中へと酒が埋め込まれていきます。」 小千谷市の『高の井酒造』。地元産の酒米を使用した酒造りにこだわっています。 今年で40回目となる『雪中貯蔵』。高さ5mほどの雪山のなかには、日本酒を貯蔵できる巨大なタンクが埋まっています。29日は従業員たちがスコ