レノファ山口は29日、山口市で今シーズンの必勝を祈願しました。山口大神宮を訪れたのは、レノファ山口の選手らおよそ50人です。今シーズンは、2月から半年間、昇格や降格のない特別大会・百年構想リーグが開催され、8月に、J3リーグが開幕します。チームは小田切新監督のもと、スローガンとして「RE:RISE」を掲げ、「最短でのJ2復帰」を目指します。（野村直輝選手）「大活躍したいと思って