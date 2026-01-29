29日（木）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が2026年度に開催される男子の主要国際大会スケジュールを発表した。 今年度、男子日本代表の活動は6月10日（水）に開幕するバレーボールネーションズリーグ2026（VNL）の予選ラウンドからスタート。予選ラウンドの第3週は関西（日本）で戦う。その後、VNLのファイナルが7月29日（水）から8月2日（日）にかけて寧波北侖