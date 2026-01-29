きょう29日放送の読売テレビ・日本テレビ系『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜後10：00）では「人気漫画家が建てた家」が登場する。【動画】庭に驚き！“6LDKS”人気漫画家の自宅を訪問した椿鬼奴＆中野周平建物の間取り図に隠された謎をクイズにして、MCの見取り図がゲストやサブMCの横澤夏子と一緒に解き明かすバラエティー番組。今回は「漫画家の家＆逆転ハウススペシャル」と題して、人気漫画家が建てた家と、