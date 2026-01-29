自動車教習所の送迎バスが信号機に突っ込む事故があり、3人がけがをしました。マイクロバスのフロントガラスが粉々に割れ、信号機が大きく曲がっています。29日午後2時ごろ、茨城・水戸市で「さくら通りでバスが電柱に衝突している」と通行人から110番通報がありました。警察によりますと、自動車教習所の送迎用のマイクロバスが信号機に突っ込み、運転手の男性（59）と同乗していた教習所の利用者2人が病院に運ばれました。いずれ