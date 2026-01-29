2025年5月のデビュー以来、JTの加熱式タバコデバイス「プルーム・オーラ（Ploom AURA）」とともにラインナップの拡充を広げる、専用タバコスティックの「エボ（EVO）」。その最新フレーバーが、これまでにない企画をスタートさせて話題となっています。一気に4銘柄が登場したこともポイントですが、詳細を試喫レビューとともに紹介しましょう。 ↑発表会にて。個性豊かな銘柄が、一気に4銘柄も登場。 人気の銘柄がコンビニな