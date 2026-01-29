J:COMは1月30日0時より、動画配信サービス「J:COM STREAM」において、千葉ロッテマリーンズの長編ドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ」の見放題配信を開始する。MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ （c）千葉ロッテマリーンズ○公開初日の舞台挨拶、ビジュアルコメンタリーも配信本作品は、2023年から続く千葉ロッテマリーンズのドキュメンタリー映画シリーズの第3弾にあた