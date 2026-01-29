モデルで女優の藤岡舞衣が28日、自身のインスタグラムを更新し、この日に18歳の誕生日を迎えたことを報告。父で俳優の藤岡弘、との親子ショットも公開し、反響を呼んでいる。【写真】「お姫様みたい」「プリンセス」18歳を迎えた藤岡舞衣藤岡は投稿で「18歳になりました」と報告し、「いつも優しく応援してくださる皆さん ほんとうにありがとうございます」「家族とたくさんの愛あるお祝いに包まれて とっても幸せな誕生日を過