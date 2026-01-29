巨人の新外国人・前ロイヤルズ傘下３Ａオマハのボビー・ダルベック内野手（３０）が２９日、来日した。一、三塁が本職で、メジャー通算４７本塁打、マイナー通算１６１本塁打の右の長距離砲。岡本のブルージェイズ入団が決まり「ポスト岡本」の期待がかかる。「期待されているのはわかっている。守備でもホットコーナーとかやってきた。岡本和真のようになれるかわからないし、彼より上とか下とか言うつもりはないけど、自分な