巨人の新外国人３選手、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝、ボビー・ダルベック内野手（３０）＝前ロイヤルズ傘下３Ａオマハ＝、スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝が２９日、そろって米国から来日した。エース候補として期待されるウィットリーは身長２０１センチ、体重９４キロの超大型右腕。日本に降り立つと「すごく楽しみにしていたよ」と満面の笑みを浮かべた。過去に１度来日経験があると明か